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Долги Елены Блиновской по налогам могут составить 5 млрд рублей

Глава ОДП Ковалев: долги Елены Блиновской могут вырасти до 5 млрд рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Долг автора «Марафона желаний», блогера Елены Блиновской по налогам может значительно превысить сумму в 1,4 млрд рублей. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал глава «Общероссийского движения предпринимателей» Андрей Ковалев.

«Ей насчитали 900 млн рублей плюс штрафы и пени, итого набежало 1,4 млрд. Но это только за 2022 год. Еще будут считать 2021 и 2020 годы. Сумма там будет три, четыре, а то и пять миллиардов рублей. А она же все деньги, как это по-русски сказать, профукала на дни рождения пышные, перелеты бизнес-джетами, дорогие машины и так далее. Ей не из чего платить», — уточнил Ковалев.

По его словам, в России также расширится список инфоцыган, к которым имеются претензии. Всего в стране насчитывается около 100 тыс. таких блогеров, считает эксперт.

Накануне Telegram-канал Shot писал, что Елена Блиновская выплатила долг в 1,4 млрд рублей Федеральной налоговой службе (ФНС) за несколько дней. Однако после этого адвокат блогера Наталия Сальникова заявила, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, у нее не было возможности погасить такую сумму.

Ранее суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста.

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