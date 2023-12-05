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Уральца, развратившего в подъезде девочек, отправили в колонию

Челябинцу, развратившему троих девочек в подъезде, дали восемь лет колонии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Челябинске 47-летнего жителя Саткинского района осудили за преступление против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Как доказало следствие, в сентябре 2022 года житель города Сатки мастурбировал в одном из подъездов города на глазах у троих девочек. Самой младшей из несовершеннолетних на тот момент не было и 10 лет.

Девочки, убежав из подъезда, рассказали о случившемся родителям, и те написали заявление в полицию.

Челябинский областной суд признал жителя области виновным и приговорил его к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее педофил похитил 11-летнюю девочку и больше суток держал взаперти.

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