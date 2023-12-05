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В Совфеде поддержали закон «О занятости населения в России»

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон «О занятости населения в России»

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Максим Блинов/РИА Новости

Комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике рекомендовал одобрить проект базового закона «О занятости населения в Российской Федерации». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Совет Федерации планирует рассмотреть документ на заседании 7 декабря.

Данный проект закона уточняет понятия «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «граждане, впервые ищущие работу», а также «профилирование граждан, ищущих работу» и «профилирование работодателей». Документ также содержит положения о поддержке бывших участников спецоперации и членов их семей.

Госдума проголосовала за внесение изменений в закон 30 ноября. Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад и настало время его обновления.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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