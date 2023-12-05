Умерла российская актриса Татьяна Владимирова

Народная артистка России, актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщили на официальном сайте театра.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ, мастерскую Василия Маркова, после чего работала в театрах Томска, Архангельска и Омска. В 1993 году Владимирова переехала в Москву и стала актрисой театра «Et Cetera», которым руководит Александр Калягин.

Актриса дебютировала в кино в 2006 году в сериале «Угон». В 2009 году она снялась в киноальманахе «Москва, я люблю тебя!». В 2011 сыграла в детективном сериале «Чокнутая» с Марией Голубкиной и Вячеславом Разбегаевым в главных ролях.

Также она играла в спектаклях «Дядя Ваня», «Руководство для желающих жениться», «Лекарь поневоле», «За горизонтом», «Старый друг лучше новых двух», «Дон Кихот» и многих других.

До этого стало известно, что в Москве 4 декабря открылась выставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения артистки Инны Чуриковой. Мероприятие проходит под открытым небом на Арбате в Москве. Фотовыставка продлится до 24 декабря.

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