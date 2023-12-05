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Явлинский придумал, как можно помирить Россию с Украиной

Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Франции и Германии

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Антон Денисов/РИА Новости

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил способ примирения россиян и украинцев по примеру Эльзаса и Лотарингии. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, перспектива примирения является возможной, потому что у Франции и Германии это вышло.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — отметил политик.

Однако Явлинский обратил внимание, что у Пакистана с Индией или Израиля с Палестиной не получилось прийти к примирению.

Также он заявил, что чувствует на себе ответственность за начало военного конфликта. По его словам, он не смог убедить людей пойти по другой дороге.

«Я ее (дорогу. — прим. «Газеты.Ru») видел, говорил о ней с 1995 года, а убедить не смог. И это моя очень серьезная ответственность», — заключил Явлинский.

До этого профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс высказывал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и его союзники на Западе будут вынуждены принять все условия России.

Ранее американский сенатор назвал единственный способ закончить конфликт на Украине.

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