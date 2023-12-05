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Косметолог рассказала, как алкоголь влияет на кожу лица

Косметолог Макарова: алкоголь делает лицо отечным

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Shutterstock

При злоупотреблении алкоголем лицо становится отечным, поскольку жидкость выходит из клеток и скапливается в межклеточном пространстве. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-косметолог Татьяна Макарова.

«Люди, часто употребляющие алкоголь, выглядят отечными даже тогда, когда перестают его употреблять, т.к. формирование отеков имеет накопительный эффект», — отметила Макарова.

Она добавила, что спиртные напитки могут также стать причиной разрастания мелких капилляров на лице и покраснения кожи. Кроме того, по ее словам, алкоголь содержит большое количество сахара, что чревато высыпаниями на коже.

Онколог-химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина до этого предупреждала, что чрезмерное употребление алкоголя угрожает развитием рака ротовой полости, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез. По ее словам, этанол содержит канцерогены — опасные для организма вещества, провоцирующие изменения в ДНК клеток и повышающие риск развития онкозаболеваний.

Ранее стало известно, почему алкоголь вызывает нарушения сна.

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