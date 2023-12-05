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Пенсионер перепутал лекарство с жидкостью для снятия лака и попал в реанимацию

В Москве пенсионер попал в реанимацию, выпив жидкость для снятия лака

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Shutterstock

Московский пенсионер попал в больницу после того, как выпил «лекарство». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино. Местный житель недавно перенес два инсульта, поэтому каждый день принимал большое количество медикаментов. Одно из лекарств 65-летний мужчина перепутал с жидкостью для снятия лака.

После употребления состояние россиянина резко ухудшилось. Скорая помощь оперативно доставила мужчину в реанимацию. Медики длительное время пытались улучшить самочувствие пациента, но действие токсического вещества оказалось слишком сильным.

По факту произошедшего в полиции организовали проверку.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением метадоном.

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