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Эксперты назвали россиянам первые признаки сахарного диабета

Президент диабетической ассоциации Густова рассказала о первых признаках диабета

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Depositphotos

Первые признаки диабета обоих типов у человека одинаковые – это резкое похудение, частое мочеиспускание и потребление большого количества воды. Однако если при первом типе диабета уровень сахара в крови быстро и заметно повышается, то при втором это происходит более медленно, отметила президент Московской диабетической ассоциации больных сахарным диабетом «МДА» Эльвира Густова.

«Если в семье или среди родственников у кого-то есть диабет, то, конечно, надо относиться к этому настороженно, — рассказала эксперт Общественной Службе Новостей. — Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания — это уже люди старше 45 лет — то обязательно надо сделать анализ на глюкозу. И если у человека есть расположенность к ожирению, то это тоже обязательно нужно, потому что это может быть стадия преддиабета».

По словам Густовой, 90 % людей болеют диабетом второго типа, а первым, инсулинозависимым, не более 10%.

Первый тип чаще выявляют у детей и молодых людей, отметила специалист. При этом в пожилом возрасте заболевание часто выявляют уже на стадии осложнений, поэтому важно проходить диспансеризацию и хотя бы раз в год проверять глюкозу, подчеркнула она.

Профилактикой сахарного диабета могут быть обычные меры, которые рекомендуются для предупреждения хронических заболеваний. В первую очередь – это здоровый, активный образ жизни, правильное питание и сведение к минимум потребления простых углеводов.

Напомним, эндокринологи предупреждают, что диабет первого типа часто бывает наследственным и протекает без явных симптомов. Диагноз ставится после исследования уровня глюкозы в крови, гликированного гемоглобина и других анализов, подробнее — в материале.

Ученые ранее выяснили, какой тип физической активности снижает риск развития диабета.

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