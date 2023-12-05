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Рейс «Победы» из Санкт-Петербурга в Уфу задержали из-за шутки пассажира

В петербургском аэропорту задержали рейс из-за шутки пассажира о бомбе на борту

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Игорь Руссак/РИА Новости

В Пулково пассажир пошутил про бомбу на борту и был задержан. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, вылет авиакомпании «Победа» из Петербурга в Уфу перенесли из-за тревожного сообщения одного из пассажиров. Перед самым вылетом мужчина в шутку заявил, что самолет заминирован.

Злоумышленник был немедленно задержан, после чего борт проверяли на наличие взрывных устройств. В итоге еще около часа воздушное судно не могло получить повторное разрешение на вылет.

Мотивы задержанного пока неизвестны.

Ранее более 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада.

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