Рейс «Победы» из Санкт-Петербурга в Уфу задержали из-за шутки пассажира

В Пулково пассажир пошутил про бомбу на борту и был задержан. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.
По данным инсайдера, вылет авиакомпании «Победа» из Петербурга в Уфу перенесли из-за тревожного сообщения одного из пассажиров. Перед самым вылетом мужчина в шутку заявил, что самолет заминирован.
Злоумышленник был немедленно задержан, после чего борт проверяли на наличие взрывных устройств. В итоге еще около часа воздушное судно не могло получить повторное разрешение на вылет.
Мотивы задержанного пока неизвестны.
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