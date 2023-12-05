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В Москву прибыли еще 120 россиян, эвакуированные из сектора Газа

Спецборт МЧС приземлился в Москве с 120 россиянами, эвакуируемыми из Газы

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МЧС РФ

Спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы россиян и членов их семей в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

Как передает агентство, самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Все россияне на борту накануне были эвакуированы через КПП «Рафах».

До этого сообщалось, что специальный борт МЧС с 120 эвакуированными из Газы гражданами России вылетел в Москву.

4 декабря генерал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командующий израильскими бронетанковыми силами Хишам Ибрагим заявил, что операция на севере сектора Газа близка к своему завершению.

Газета Haaretz со ссылкой на неназванного дипломата писала, что западные страны обеспокоены буферной зоной возле границы с сектором Газа, которую предлагает сделать Израиль. На Западе опасаются, что она может стать постоянной. Также ведется обсуждение о том, стоит ли поддерживать инициативу Израиля по созданию зоны.

Ранее сектор Газа покинули еще 133 россиянина с семьями.

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