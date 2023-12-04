Пожар в петербургском отделе полиции уничтожил десять уголовных дел

В Петербурге во время пожара в отделе полиции сгорел сейф с уголовными делами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, во время пожара в отделе полиции по Красногвардейскому району, который удалось потушить только через полтора часа, сгорел металлический сейф. Внутри находилось десять уголовных дел.

Пожар начался в кабинете на втором этаже здания, сообщает Baza. Уничтоженные в результате инцидента уголовные дела находились в производстве старшего дознавателя. Также из-за произошедшего получили повреждения мебель и оргтехника.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

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