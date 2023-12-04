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Путин счел плановой ротацию в Совете по правам человека

Путин назвал плановой ротацию в Совете по правам человека

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал плановой ротацию в Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом глава государства сообщил на открытии заседания СПЧ, передает ТАСС.

«В совете прошла плановая ротация», — сказал глава государства в своем выступлении в режиме видеоконференции.

Он отметил, что недавно был подписан соответствующий указ, и пожелал новым членам совета успехов и оперативного включения в напряженную текущую работу.

Российский лидер обратил внимание, что РФ готова к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в деле защиты прав человека, хоть и вышла из ряда международных институтов этой сферы.

1 декабря стало известно, что Путин изменил состав президентского Совета по правам человека. Из организации исключили адвоката Шота Горгадзе, председателя совета общественной организации «Миротворческая миссия им. генерала Лебедя» Александра Мукомолова и других.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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