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Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

В Кремлевском дворце Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты у вновь прибывших послов. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии приняли участие дипломаты из Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. Верительные грамоты российскому лидеру также вручили Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Екатерини Ксагорари (Греция) и другие.

Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ. По его словам, экспозиция дает возможность на наглядных примерах посмотреть, «как развивается Россия, чем она живет». Перед началом церемонии глава государства обратился к дипломатам с просьбой отнестись с пониманием к тому, что пришлось сдвинуть церемонию вручения верительных грамот. Он уточнил, что сам посетил выставку на ВДНХ.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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