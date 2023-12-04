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Новосибирский таксист высадил женщину с ребенком из-за стоимости поездки

В Новосибирске таксист высадил женщину с ребенком из-за стоимости заказа

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Shutterstock

В Новосибирске таксист высадил женщину с ребенком из-за невыгодной стоимости заказа. Об этом сообщает NGS.RU.

По информации издания, инцидент произошел 3 декабря. Женщина вызвала такси, чтобы вместе с семилетним сыном поехать на соревнования по тхэквондо.

Однако прибывший на заказ таксист провез россиянку с сыном около десяти метров, остановился и заявил, что выполнять заказ отказывается.

«Вы что, прикалываетесь? За жалкие 600 рублей я не поеду вам 15 километров! Мне что, больше делать нечего? Выходите из машины! Мне какая разница, что вы там опоздаете?» — заявил водитель.

Россиянка не стала спорить с мужчиной и вышла из автомобиля вместе с ребенком. Сейчас в ситуации разбирается агрегатор.

Ранее в Уфе таксист избил клиентку из-за мятых купюр.

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