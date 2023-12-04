У туриста остановилось сердце после прыжка с самой высокой в мире тарзанки

Туриста из Японии не смогли спасти после остановки сердца, мужчина прыгнул с самой высокой в мире тарзанки в Макао. Об этом сообщает Daily Mail.

56-летний турист из Японии решил совершить прыжок с тарзанки с высоты более 200 метров, мужчине стало плохо после приземления, он неожиданно почувствовал нехватку воздуха и потерял сознание.

Туриста госпитализировали, медики боролись за его жизнь, но не смогли спасти. На Башне Макао расположена площадка для самого высокого в мире банджи-джампинга — 233 метра, стоимость одного прыжка составляет около 360 долларов.

Представители компании-организатора аттракциона отметили, что прыжки с тарзанки противопоказаны людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами, также от банджи-джампинга лучше воздержаться при диабете, а во время подготовки к прыжку рассказать о противопоказаниях сотрудникам аттракциона.

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