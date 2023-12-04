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В ГД внесут законопроект, уточняющий понятие «соотечественник»

Депутат Матвеев: в Госдуму внесут проект, уточняющий понятие соотечественник

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РИА Новости

В Госдуме подготовили законопроект, который уточняет понятие «соотечественник». Об этом заявил депутат от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Законопроект, уточняющий понятие «соотечественник» готов», — написал Матвеев.

По словам Матвеева, соотечественник должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они. Парламентарий подчеркнул, что цель законопроекта исключить возможность, позволяющую под видом «соотечественников» переселяться в Россию целыми аулами жителям Средней Азии.

Он обратил внимание, что мигранты переселяется в Россию и получает гражданство не как «соотечественники» , а по факту наличия вида на жительство, который легко получить в РФ.

4 декабря в Госдуму были внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс РФ.

До этого в СПЧ предложили возродить миграционную службу в России.

Ранее сенатор объяснил необходимость ужесточения наказания за утечки персональных данных.

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