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Китаянка сделала фальшивый паспорт, чтобы скрыть реальный возраст от бойфренда

SCMP: 41-летняя китаянка подделала паспорт, чтобы скрыть возраст от молодого бойфренда

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Weibo

В Китае арестовали женщину, которая сделала себе фальшивый паспорт, чтобы скрыть свой настоящий возраст от молодого бойфренда, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, китаянка 1982 года рождения была арестована в аэропорту Пекина. Полицейский попросил у нее паспорт, чтобы проверить документ, но женщина начала сильно нервничать.

Она даже попыталась отобрать у офицера паспорт, чтобы помешать ему сверить данные, а потом попросила сотрудника отойти «на личную беседу». В этот момент рядом с 41-летней китаянкой стоял ее 24-летний бойфренд.

Дальнейшее расследование показало, что у женщины было два китайских паспорта с разными датами рождения. После тщательного изучения документа эксперты пришли к выводу, что паспорт, который китаянка дала полицейском, оказался поддельным.

Женщина призналась, что поддела документ и указала в нем 1996 год рождения, чтобы скрыть свой реальный возраст от возлюбленного, о чем тот не догадывался. В итоге китаянка была оштрафована, а фальшивый паспорт был конфискован.

Ранее андроид-официантка из Китая стала популярна в соцсетях.

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