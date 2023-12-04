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В Госдуме прокомментировали поправку в законопроект о запрете телефонов в школах

Депутат Лантратова: родители указали на недостатки проекта о запрете телефонов

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Depositphotos

Законопроект о запрете на использование телефонов в школах требует доработки – пользоваться ими запретят в том числе в образовательных целях, так как это отвлекает учащихся. Формулировки в первой версии проекта вызвали обеспокоенность родителей, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. При этом документ направлен на создание комфортных для учебы условий, заверила она в беседе с RT.

Лантратова отметила, что о необходимости доработать документ ранее также заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Я полностью согласна с этим, потому что мы все видели обеспокоенность родителей по этому вопросу. Родительское сообщество указывало, что есть опасность в таких формулировках, — сказала она. — Игнорировать мнение родительского сообщества в таком вопросе, как образование и будущее наших детей, нельзя».

По словам Лантратовой, депутаты стремятся исключить из образовательного процесса все, что может отвлекать детей, чтобы улучшить условия учебы.

Напомним, в Госдуму внесли поправку в законопроект о запрете телефонов в школу, согласно которой применять их нельзя будет даже в образовательных целях. Исключениями станут только случаи возникновения угрозы жизни и здоровью учеников или работников школы.

В калужской школе ранее педагог ударила подростка за то, что он сидел на уроке с телефоном.

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