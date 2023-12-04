Голодный медведь растерзал собаку и теленка в Сочи

В микрорайоне Малый Ахун вблизи национального парка Сочи медведь нападает на домашних животных. Об этом сообщает портал Sochi 1.

В микрорайоне Малый Ахун местные жители жалуются на то, что из дворов стали пропадать домашние животные. Люди считают, что в частный сектор СНТ «Юг» начал наведываться медведь, животное уже задрало собаку и теленка.

На место происшествия выезжали сотрудники Нацпарка для подсчета нанесенного ущерба, поймать хищника пока не удалось.

Ранее медведь-шатун набросился на лесозаготовщиков в Республике Коми.