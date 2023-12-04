Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для граждан при посещении десятков иностранных государств, Об этом сообщает РИА Новости.

В список стран, где израильтянам посоветовали проявлять особую осторожность попала и Россия. Для РФ действует второй уровень угрозы, означающий рекомендацию проявлять повышенную осторожность.

Как уточнили в заявлении совета, уровень угрозы для стран Западной Европы, Южной Америки, Австралии и России повышен до второго уровня. Для стран Африки и Центральной Азии — до уровня «три».

В начале декабря стало известно, что израильские спецслужбы знали о планах нападения ХАМАС за год до атаки. Согласно информации The New York Times, документ под кодовым названием «Иерихонская стена» содержал около 40 страниц. В нем четко по пунктам описывалось вторжение, которое было проведено ХАМАС 7 октября. Как пишет газета, чиновники признались, что если бы они своевременно и серьезно отнеслись к полученной информации, то лучше бы подготовились к вооруженному конфликту или вовсе бы избежали нападения.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.