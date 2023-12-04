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Россияне рассказали, как снегопад отразился на их рабочем дне

RT: более половины опрошенных россиян заявили, что снегопад не повлиял на их жизнь

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Снегопад никак не отразился на рабочем дне большинства жителей России – об этом заявили 59% участников опроса. Еще 16% респондентов пожаловались на ухудшение самочувствия на фоне плохой погоды, из-за чего им было сложно приступить к работе, сообщает RT со ссылкой на исследование экспертов «Авито Работы», в котором приняли участие 2 тыс. человек.

В пробках из-за сильного снегопада застряли 13% участников опроса, 10% опоздали на работу. Еще 6% опрошенных признались, что не смогли из-за непогоды воспользоваться наземным общественным транспортом.

В целом погода отражается на планах 41% россиян, выяснили специалисты. К примеру, 7% из них рассказали, что меняют планы, когда наблюдают «буйство стихии» за окном, а еще 10% проверяют прогноз погоды на этапе составления графика рабочих задач. Четверть опрошенных меняют планы в зависимости от погоды по ходу дела.

Интересно, что чаще плохая погода отражается на планах молодых людей в возрасте от 18—24 лет. Представители старшего поколения в возрасте от 45 до 54 лет чаще оставляют все, как было задумано (64% респондентов). Такой же тактики придерживаются 70% человек в возрасте от 65 лет.

Пешком на работу добираются 40% участников исследования, на личном авто – 34%, на общественном транспорте – 31%. На такси на работу ездят 10% респондентов.

Напомним, в выходные на Москву обрушились снегопады, высота снежного покрова составила 36 см – это рекордные сугробы за всю историю наблюдений.

Синоптик ранее спрогнозировал приход в Москву арктического воздуха.

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