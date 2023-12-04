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В МЧС дали советы москвичам на фоне приближающихся морозов

МЧС поделилось советами с москвичами накануне приближающихся аномальных морозов

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Maxim Shemetov/Reuters

По прогнозам синоптиков Росгидромета, 5 декабря московский регион накроют аномальные морозы — на 7-10 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим МЧС опубликовало перечень рекомендаций для жителей города, которые помогут им пережить непогоду.

В ведомстве призвали москвичей надевать теплую многослойную одежду и плотную утепленную обувь с толстой подошвой.

«Постарайтесь не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки», – говорится на сайте службы.

Там также призвали жителей больше двигаться на улице и укрываться от ветра в магазинах или в подъездах жилых домов.

«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему», – отметили в МЧС.

Автомобилистам экстренная служба рекомендует соблюдать ПДД и иметь с собой ряд предметов: заряженный телефон, запас топлива, теплые вещи, буксировочный трос и инструменты для ремонта.

До этого синоптик Александр Ильин завил, что к концу недели в Москву поступит холодный арктический воздух.

Ранее в российском регионе зарегистрировали 50-градусные морозы.

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