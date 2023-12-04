Депутат Останина выступила против введения наказаний за ложные доносы на семью

В России нельзя вводить наказания за ложные доносы на семью, так как в конечном счете это отразится на детях и причинит им вред, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В интервью НСН она предложила отказаться от самого слова «донос», подчеркнув, что подобные ситуации происходят из-за того, что в России не работают органы опеки.

«Это такая тонкая материя, что потом бумерангом в конце концов ударит по детям. Здесь нужно думать не о том, как пострадали взрослые дяди и тети... А о том, будет ли благополучно детям от того, что мы запугаем тех, кто увидел, что ребенок живет в неблагополучной семье», — считает Останина.

Слово «донос» в данном случае неуместно, так как оно подразумевает, что любое сообщение о неблагополучии ребенка заранее негативно оценивается, подчеркнула депутат. А такие сообщения очень важны, так как сегодня в России институт опеки является по сути бездействующим органом, который не защищает ни детей, ни их родителей, заявила она.

«Я знаю другую сторону всего этого процесса в неблагополучных семьях, когда происходит истязание детей, а органы опеки никак на это не реагируют, — пояснила она. — Полтора года нам Минпросвещения говорит о том, что разрабатывается стратегия реформирования органов опеки… Я бы комплексно ставила эти вопросы о том, чтобы органы опеки действительно несли ответственность за благополучие детей во всех семьях».

Главная причина бездействия органов опеки, по мнению Останиной, заключается в их страхе быть обвиненными в нарушениях прав семьи. По этой причине «они вообще ничего не делают», заключила она.

Напомним, зампред Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России могут ввести наказание за ложные доносы на семью, заявив, что они построены на основе «ювенальных подходов Запада». По его мнению, власти не должны лишать родителей прав воспитывать своих детей «и творить прочую чушь».

Органы опеки ранее приняли меры против матери троих детей, оставившей пятимесячного ребенка в коляске на улице.