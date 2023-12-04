Матвиенко пообещала не запрещать аборты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия не пойдет по пути запрета абортов, поскольку это не поможет решить проблему. Ее слова приводит РИА Новости.

«Уверена, что никакие запреты, никакое давление не смогут решить проблему абортов. Государство точно не пойдет по пути запрета», — сказала Матвиенко.

По мнению председателя верхней палаты парламента, ужесточение законодательства может привести к тому, что услуги, связанные с абортами, уйдут в подполье, а это может пагубно отразиться на здоровье и жизни женщин.

При этом, по словам спикера Совфеда, государство намерено добиваться ограничений для этой процедуры, чтобы ее могли проводить только по медицинским показаниям либо после изнасилования.

До этого заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что сейчас идет работа на законодательном уровне над выведением услуг абортов из частных клиник.

Ранее эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева назвала три негативных последствия запрета абортов.