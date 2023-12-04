Мэр Сочи назвал сумму ущерба, который нанес городу ноябрьский шторм

Ущерб, причиненный пляжной инфраструктуре Сочи ноябрьским штормом, превысил 200 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 млн рублей», — говорится в сообщении градоначальника.

По словам Копайгородского, удалось восстановить первые зимние пляжи после разгула стихии, и они готовы к приему туристов. Набережные тоже привели в порядок, а на остальных прибрежных территориях рабочие круглосуточно ведут ремонтные работы, уточнил мэр.

Копайгородский добавил, что в целом зимние пляжи готовы на 80%, в декабре их начнут поэтапно открывать.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье начался самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Порывы ветра достигали 144 км/ч. По официальным данным, в результате урагана пострадали десятки людей.

27 ноября из-за непогоды, которая была вызвана штормом, в Сочи деревья упали на контактную линию железнодорожных путей. В связи с этим на место происшествия были направлены ремонтно-восстановительные бригады РЖД.

В ночь на 28 ноября в Сочи прошел мощный град. Курортный город покрылся ледяной коркой.

Ранее сообщалось, что шторм в Сочи разрушил пляж Андрея Григорьева-Апполонова.