Эксперты рассказали, как применять экстракт монарды для лечения акне и дерматита

Экстракт монарды обладает антимикробным, успокаивающим и лечебных действием. Его используют для кожи, волос и ногтей. Это средство помогает при кожных заболеваниях и предупреждает выпадение волос. Особенно оно полезно в зимнее время, выяснила у экспертов Общественная Службы Новостей.

В составе монарды самыми полезными являются карвакрол и тимол, обладающие антимикробными и противовоспалительными свойствами. Гераниол в составе содержит противогрибковые элементы, цинеол – успокаивает, а линалоол оказывает бактерицидное, противовоспалительное и противогрибковое воздействие.

Благодаря этому экстракт монарды помогает при дерматите, акне, грибке, подростковых прыщах, ранах и ссадинах. Также он помогает сузить поры, избавиться от раздражения, прыщей и трещин. Экстракт можно добавлять в ежедневный дневной крем, что защитит кожу от обветривания и мороза.

Для борьбы с прыщами рекомендуется наносить по капле масла на каждое высыпание каждый день в течение месяца, для лечения угрей – приготовить смесь на основе масла монарды. Для этого нужно в 30 мл воды разбавить немного оливкового масла, 2 капли экстракта и косметическую голубую глину, полученную маску наносить на лицо на 20 минут два раза в неделю.

Для предупреждения морщин в 20 мл питательного крема добавляют 1 мл масла монарды и наносят средство на ночь. При лечении волос средство добавляют в шампунь или маску – по несколько капель.

При этом эксперты предупреждают, что экстракт монарды может быть опасен при приеме внутрь, а также может вызвать аллергию, поэтому перед применением нужно его испробовать на коже. Не рекомендуется применять средство, если в доме есть дети младше 6 лет, беременные женщины, лица с эпилепсией и гипертонией. Из-за очень резкого запаха оно может вызвать головокружение, головную боль, тошноту, рвоту.

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