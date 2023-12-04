Двое детей и семеро взрослых пострадали в ДНР при обстрелах ВСУ

Девять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) со стороны украинских военных, произошедших за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-каналее написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что граждане пострадали в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города Донецк и Горловка. При этом среди раненых числятся двое детей, подчеркнул дипломат.

«Четыре женщины и девочка пострадали после артиллерийского обстрела Ленинского района Донецка», — отметил Мирошник.

Также, по его словам, еще одна женщина и 17-летний молодой человек получили травмы в результате удара украинских войск по административному центру региона с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Более того, в Горловке при похожих обстоятельствах пострадал мужчина 1960 года рождения.

Как указал посол, всего за последние сутки ВСУ выпустили по территории республики 184 боеприпаса. Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), удары наносились по гражданским объектам.

Ранее украинские солдаты использовали ракеты нового типа для атаки на Донецк.