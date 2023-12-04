Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое детей и семеро взрослых пострадали в ДНР при обстрелах ВСУ

Посол Мирошник: за сутки в ДНР из-за обстрелов ВСУ пострадали девять человек

close
100%
РИА «Новости»

Девять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) со стороны украинских военных, произошедших за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-каналее написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что граждане пострадали в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города Донецк и Горловка. При этом среди раненых числятся двое детей, подчеркнул дипломат.

«Четыре женщины и девочка пострадали после артиллерийского обстрела Ленинского района Донецка», — отметил Мирошник.

Также, по его словам, еще одна женщина и 17-летний молодой человек получили травмы в результате удара украинских войск по административному центру региона с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Более того, в Горловке при похожих обстоятельствах пострадал мужчина 1960 года рождения.

Как указал посол, всего за последние сутки ВСУ выпустили по территории республики 184 боеприпаса. Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), удары наносились по гражданским объектам.

Ранее украинские солдаты использовали ракеты нового типа для атаки на Донецк.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий