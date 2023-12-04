Россиянина задержали за призывы к мобилизованным сдаваться в плен

В Омской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего мужчину, который в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила ТАСС официальный представитель управления Ирина Руснак.

По данным ведомства, мужчина получал от координатора инструкции о способах пересечения границы России, чтобы добраться до Украины через сопредельные государства. У него изъяли технику и данные, которые подтверждают антироссийскую деятельность. Как заявили в ФСБ, сам задержанный омич планировал вступить в ряды армии Украины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за публичные призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства.

До этого в Москве арестовали мужчину по подозрению в попытке совершить теракт на территории столичного региона. По словам фигуранта, он намеревался совершить теракт на железнодорожной станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав при помощи горюче-смазочных материалов.

Ранее в Минобороны России сообщили о звонках пленных ВСУ родственникам.