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В Петербурге полиция провела масштабные обыски по делу о нелегальной миграции

На предприятиях Петербурга прошли обыски по делу о нелегальной миграции

В Петербурге провели обыски в рамках уголовного дела по статье об организации нелегальной миграции. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мероприятия прошли в Московском и Кировском районах города, Пушкине, Мурино и Колпино. На этой территории расположены предприятия, которые поставляют в магазины готовую еду, заморозку, продукты и цветы.

Во время обысков у предприятий изъяли документы. Также правоохранители выявили 25 мигрантов, которые находились на территории России незаконно.

Дело, по которому проводились обыски, было возбуждено в 2021 году. По версии правоохранителей, подозреваемые оформляли фиктивные договоры с мигрантами, затем предоставляли госорганам поддельные документы для оформления трудовых патентов. Такой схемой воспользовались 160 человек.

Ранее в Подмосковье правоохранители провели рейд на складе Wildberries.

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