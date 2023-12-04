Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами в Турции

Неизвестный из винтовки обстрелял автобус с 33 пассажирами в Турции. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По данным журналистов, инцидент произошел во время движения транспорта с автовокзала Эрбаа в Стамбул. Нападавший сделал несколько выстрелов в сторону автобуса, после чего скрылся.

Пули из винтовки пробили крышку двигателя и повредили дизельный фильтр. Никто из пассажиров не пострадал. Преступника разыскивает полиция, его мотивы пока не установили.

До этого в городе Марави на Филиппинах во время мессы в здании гимназии при Государственном университете Минданао произошел взрыв. Случившееся квалифицировали как теракт и связали с ликвидацией 11 высокопоставленных членов военизированной группировки Dawlah Islamiyah. По словам министра обороны Жилберту «Гибо» Теодоро-младшего, к теракту причастна неназванная террористическая группировка. По данным Reuters, ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее в центре Екатеринбурга неизвестные открыли стрельбу по студенту.