Россиянин нашел и присвоил золотые слитки стоимостью более 19 млн рублей

На Колыме мужчину наказали за незаконное хранение 12 слитков золота. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона.

Инцидент произошел недалеко от города Сусуман в 2015 году. Около автозаправки россиянин нашел пакет со слитками золота стоимостью более 19 миллионов рублей. Мужчина решил забрать находку домой.

О том, что местный житель хранит у себя драгоценный металл стало известно после того, как его машину остановил инспектор ГИБДД. Правоохранителю показалась странной траектория движения машины, поэтому он потребовал остановиться.

Мужчина проигнорировал требование и увеличил скорость, после чего врезался в здание бывшего поста ГАИ.

«За совершение преступления судом назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – сообщается в публикации.

Помимо этого, мужчину обязали выплатить штраф 500 тысяч рублей.

Ранее в Омске женщина отдала ведьме шесть килограмм золота за снятие порчи.