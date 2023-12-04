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Врач перечислил продукты, которые полезно есть гипертоникам

Врач Арзамасцев: богатые калием и магнием продукты полезно есть гипертоникам

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Shutterstock

Продукты, в которых содержатся калий и магний, помогут нормализовать давление и укрепить сосуды гипертоникам. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, к ним относятся орехи, зелень и зеленые овощи. В случае отсутствия лишнего веса и сахарного диабета в свой рацион также можно включать бананы и сухофрукты.

«Поскольку такие продукты увеличивают количество калия и магния в организме, соответственно, на фоне этого может нормализовываться артериальное давление», — отметил Арзамасцев.

Кроме того, гипертоникам важно употреблять те продукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Первые можно получить из лосося, семги, кижуча, оливкового и льняного масла, а также орехов. Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, также окажут положительное воздействие на сосуды и укрепят их, заключил врач.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что гипертоникам можно заменить кофе на напиток из иван-чая. По ее словам, они обладают тонизирующим эффектом и не повышают давление.

Ранее врач объяснила, как часто гипертоникам стоит измерять давление.

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