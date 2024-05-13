Анастасия Волочкова заверила, что вообще не пьет алкоголь

Балерина Анастасия Волочкова на шоу «Мятные сплетни» заверила, что не пьет спиртное.

«Всем хочется узнать правду. Вот я когда говорю правду, легче сказать: «Она выпила лишний бокал просекко». А я его вообще не пью. Я не пью алкоголь вообще. У меня нет алкоголя в жизни и нет зависимости от алкоголя», — подчеркнула Волочкова.

Артистка заверила, что живет на сцене и «на уровне ипостаси высоты творческого характера». Она убеждена, что хейтеры критикуют ее и упрекают в алкоголизме исключительно из зависти. По мнению Волочковой, критики не хотят оставить ее в покое и жить своей жизнью, потому что следить за жизнью звезды куда интереснее.

3 мая Лера Кудрявцева призвала перестать глумиться над Анастасией Волочковой и заявила, что балерину нужно спасать. Позже танцовщица ответила телеведущей. Артистка опубликовала фото, где она в бикини висит на дереве и призвала поклонников не переживать по поводу слухов о своем алкоголизме.

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