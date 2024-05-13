В правительстве заявили об обеспечении России нефтепродуктами

Россия обеспечена нефтепродуктами, ситуация на топливном рынке — стабильная. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры РФ Александр Новак в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.

Снижение требований к качеству бензина не требуется, считает он.

13 мая Госдума рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Новака в качестве зампредседателя правительства РФ.

Новак заявлял, что нефтепродукты в России не должны расти в цене быстрее темпов инфляции, для чего производство топлива для продажи внутри страны, в том числе бензина и дизельного топлива, в дальнейшем должно быть увеличено.

12 мая пожар возник на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после атаки беспилотника.

10 мая на территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения БПЛА. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.