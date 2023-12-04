Более 70 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада

В московских аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, во Внуково были задержаны 15 рейсов и еще четыре отменены, в Домодедово задержан 21 рейс и еще два отменили. В то же время в Шереметьево задержаны 32 рейса и один — отменен.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал РИА Новости о предстоящих сильных снегопадах, метелях и температуре до -6°C в столице.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники привлечены для очистки Москвы от снега.

До этого синоптик Тишковец предупреждал о сильнейшем за десятки лет снегопаде в Москве. По его словам, на этой неделе в столице ударят крепкие «введенские» морозы.

Ранее Гидрометцентр сообщил о потеплении на Сахалине.