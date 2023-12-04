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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Росгидромет объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололеда

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Иосиф Ковнеров/VK

Росгидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы. Соответствующие данные размещены на сайте организации.

«3-4 декабря в Москве и в Московской области сильный снег (3 декабря очень сильный), метель, гололедица, снежные заносы», — сообщает Росгидрометцентр.

Ожидается, что 4 декабря в Москве будет температура в диапазоне от -8 до -6℃, легкий снег и облачность.

До этого в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В заявлении отмечается, что по информации Росгидрометцентра, начиная с 21:00 вторника до 9:00 среды, 18 октября, на территории города объявлен «желтый» уровень погодной опасности. На дорогах местами ожидается гололедица, отметили в пресс-службе губернатора.

Городские власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП, а пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность.

Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков с 1980 года.

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