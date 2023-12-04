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В Москве более 135 тысяч человек работают, чтобы очистить город от снега

Заммэра Бирюков: более 135 тысяч человек работают для очистки Москвы от снега

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве более 135 тысяч человек и 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают на улицах столицы, чтобы очистить ее от снега. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает ТАСС.

«Работает более 135 тысяч человек. Примерно в ночь работает 18 с лишним тысяч единиц различной техники, это и снеговывозящая и перебрасывающая, и роторная техника... » — сказал Бирюков, отметив, что очистка города — очень сложная задача, которая находится под контролем мэра Москвы Сергей Собянина.

Как рассказал Бирюков, 3 декабря в столице за 12 часов выпало 15 см снега. По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды, ночью работы продолжаются.

По поручению Собянина к работе над очисткой снега были привлечены дополнительные ресурсы. Создан оперативный штаб, в который входят префекты и руководители инженерных компаний, добавил он.

До этого сообщалось, что более 40 рейсов задержаны в аэропортах Москвы.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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