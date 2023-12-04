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Площадь пожара в здании завода автомобилей в Москве составила 1 тыс. кв. м

В Москве площадь пожара в здании завода автомобилей составила 1 тыс. кв. м

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По информации оперативных служб, площадь пожара, который охватил здание завода специализированных автомобилей на востоке Москвы, составляет 1 тысячу квадратных метров. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

«Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров», — рассказал собеседник агентства.

Также стало известно, что сложность пожара повышена до третьего (повышенного) номера.

«Номер пожара повышен до третьего. Интенсивность горения возрастает», — добавил сотрудник оперативных служб.

Ранее сообщалось, что на заводе прицепов в Москве произошел пожар, ему изначально был присвоен второй (повышенный) номер сложности. По данным Telegram-канала Mash, загорелись склады завода специализированных автомобилей. На месте работают несколько пожарных бригад.

На сайте завода указано, что Московский завод специализированных автомобилей является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десятку крупнейших предприятий Европы.

2 декабря загорелся хостел в Москве на Гражданской улице. Из него были эвакуированы 190 человек.

До этого МЧС России сообщало, что произошло возгорание на рынке «Садовод» в Москве.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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