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В России завели три дела против активистки феминистского движения

Суд Омска завел 3 протокола по статье об иноагентах на феминистку Дарью Серенко*

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Ленинский районный суд города Омска составил три протокола по статье об иноагентах на феминистку Дарью Серенко (признана в РФ иностранным агентом). Соответствующие данные размещены на сайте судебной инстанции.

По двум из трех протоколов уже было вынесено решение о назначении административного наказания 30 октября и 1 ноября 2023 года.

«Серенко Д.А. <..> допустила распространение материалов в мессенджере «Telegram» без указания на то, что эти материалы (информация) распространены лицом, включенным в реестр иностранных агентов», — говорится в материалах дела.

В 2022 году Серенко уехала из России. Она является одним из координаторов «Феминистского антивоенного сопротивления».

До этого депутат Госдумы Матвейчев подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией.

«Наши феминистки являются просто агентурой Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за разводы, за бездетность, за аборты. Действуют против демографической политики РФ», — сказал Матвейчев.

В беседе с «Газетой.Ru» писательница, деятельница феминистского движения Мария Арбатова назвала слова Матвейчева экстремистскими и призвала женщин в высших эшелонах власти оценить его высказывание.

Ранее Минюст России внес телеканал «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) в реестр иноагентов во второй раз.

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