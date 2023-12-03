Снегопады в Европе привели к перебоям с транспортом и электричеством

Работа общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии, а также нескольких европейских аэропортов была нарушена из-за снежного шторма, сообщает Associated Press.

Так, в аэропорту Мюнхена отменили все рейсы до полудня 3 декабря, но позже продлили запрет до 6:00 (8:00 мск) 4 декабря. Также об отмене или задержке рейсов сообщили другие аэропорты, включая воздушную гавань в аэропорту Цюриха.

Кроме этого, сообщается, что в Мюнхене, где сложилась самая сложная ситуация, не ходят поезда и трамваи, а метро и пригородные поезда работают с перебоями. Отмечается, что из-за упавших деревьев без электричества остались «много тысяч» человек по всей Баварии.

Запланированный на 3 сентября футбольный матч в Мюнхене между командами «Бавария» и «Унион» был отменен.

Одновременно с этим в Швейцарии и Австрии заявили о высокой угрозе схода лавин из-за сильного снегопада.

В Чехии сообщили, что основная автомагистраль D1 и несколько других дорог оказались заблокированы на протяжении нескольких часов, движение поездов и публичного транспорта было приостановлено или отменено, без электричества остались 15 тыс. домов.

3 декабря до Москвы добрался циклон «Оливер». Как столица справилась со снегопадом — чайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал дебилом ответственного за проведение футбольного матча между ЦСКА и «Ростовом» в снегопад.