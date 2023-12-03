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В Саратове завели дело на подростков, потушивших Вечный огонь

МВД возбудило дело в Саратове против подростков, забросавших снегом Вечный огонь

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Depositphotos

В Саратове на местных подростков, забросавших снегом Вечный огонь, завели уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

В действиях ребят усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса о надругательстве над памятными местами.

«Полицейскими проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ГУ МВД.

До этого в интернете появился пост с фотографиями, в котором утверждалось, что группа подростков забросала снегом Вечный огонь у памятника Борцам революции 1917 года. Инцидент произошел на Театральной площади. После того как школьники потушили Вечный огонь, они затем устроили там фотосессию, которую позже опубликовали в соцсетях.

Позже полицейским удалось установить личности молодых людей — ими оказались подростки 12-13 лет. Их доставили в отдел полиции вместе с родителями.

В конце ноября иностранца оштрафовали в Кургане за то, что он прикурил от Вечного огня. Зарубежный гость должен будет выплатить 2 млн руб.

Ранее россиянку оштрафовали за плевок в Вечный огонь.

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