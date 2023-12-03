В России выделят деньги на обучение советников школьных директоров

Президент России Владимир Путин дал поручение предусмотреть средства на обучение советников школьных директоров с 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Предусмотреть, начиная с 2024 года выделение Минпросвещения России бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление мероприятий по обучению лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», — указано в поручении.

Отмечается, что отчет по исполнению поручения нужно представить до 1 февраля 2024 года, после чего соответствующий доклад станет ежегодным. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Пост советника по воспитанию включили в список должностей педагогов в феврале 2022 года. Они должны появиться во всех профессиональных образовательных учреждениях, а до конца января 2024-го советников назначат и в школы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что Госдума готовит возвращение в школы уроков труда.