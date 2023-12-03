В районе Филиппинских островов произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Филиппинских островов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Немецкий геологический центр (GFZ).

«Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье в районе Филиппинских островов», – говорится в сообщении.

По данным геологов, землетрясение произошло на глубине 10 км под поверхностью Земли.

Накануне землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии. Эпицентр сейсмологического события находился в 372 км к юго-западу от города Туал.

До этого сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи на юго-западе Тихого океана. По данным геослужбы, очаг подземных толчков находился на глубине 12,3 км, эпицентр стихии располагался в 65 км к западу от города Вевак с населением свыше 25 тыс. человек в провинции Восточный Сепик.

Ранее ученые в США выяснили, что толчки могут ощущаться через столетия после землетрясения.