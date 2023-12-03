В Москве загорелся кафе-бар

В Москве произошел пожар в баре на улице Космонавтов. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала «360».

По данным канала, возгорание случилось в кафе-баре «Петтина», в котором наблюдается задымление. Каких-либо подробностей и официальной информации не поступало.

До этого сообщалось о пожаре в недействующем ресторане «Вкус гор» на территории административно-делового центра «Лунная поляна» в Карачаево-Черкесии. Возгорание удалось локализовать в 10:36.

Ранним утром другой пожар произошел в торговых павильонах в Набережных Челнах. Огонь распространился на территории площадью 6,8 тыс. квадратных метров. Спасатели полностью потушили возгорание.

2 декабря в Геленджике сгорели порядка 10 домов на хуторе Бетта. Утверждается, что местный житель хотел просушить здание обогревателем, в результате чего произошло короткое замыкание, которое и вызвало пожар.

Ранее владелец сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону пожаловался на угрозы.