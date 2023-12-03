Саратовские школьники закидали снегом Вечный огонь и устроили фотосессию

В Саратове школьники закидали снегом Вечный огонь у памятника Борцам революции 1917 года. Об этом сообщает Telegram-канал »Саратов 24».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Театральной площади. Школьники закидали Вечный огонь возле монумента снегом, а затем устроили там фотосессию, которую позже опубликовали в соцсетях.

«В ходе проведения мониторинга СМИ и сети Интернет выявлены фотографии, на которых, предположительно, несовершеннолетние совершают противоправные действия на Вечном огне в городе Саратове», — сообщает СУ СК России по региону.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее дети пожарили маршмеллоу на Вечном огне в Перми.