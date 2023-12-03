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В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Макеевки и Горловки

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив по ним 24 снаряда, в том числе кассетные, калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм. Об этом сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

» 07:40 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм. 08:20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — уточняется в публикации.

Также, по информации представительства, с 09:40 (мск) по 09:45 (мск) ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Донецку.

Ведомство также отмечает, что с 08:40 (мск) по 09:40 (мск) Вооруженные силы Украины выпустили 14 снарядов калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм по Горловке.

2 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел поселка Теткино.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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