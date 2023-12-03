Россиянам рассказали, чем грозит кража снега с соседского участка

Адвокат Надежда Колотович рассказала, что сброс снега на чужой участок или наоборот привычка его забирать у соседей могут привести к проблемам с законом. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Если в попытке раздобыть снег человек без разрешения соседей окажется на их участке, то он может получить штраф в размере до 500 рублей в рамках административной ответственности по статье 7.17 КОАП», — пояснила адвокат.

Она добавила, что сумма штрафа может увеличиться, если соседнему участку был причинен ущерб — повреждены посадки, сломан забор.

Также не стоит перебрасывать соседу снег со своего участка. За самоуправные действия предполагается штраф в размере от 100 до 300 рублей.

До этого депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов сообщал, что владельцы дачных участков в соответствии с российским законодательством обязаны платить налог на бани, сараи и туалеты. Однако в некоторых случаях у них есть возможность этого не делать.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.