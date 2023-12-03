Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Данные об этом появились на официальном ресурсе по оповещению населения.

По предварительной информации, сирены звучат в Киевской и Николаевской областях. Подробности не уточняются.

Тревога уже звучала во всех областях Украины в ночь на 3 декабря. Сообщалось о взрывах в районе Сум. Около 05:00 мск тревогу отменили.

Президент страны Владимир Зеленский накануне призывал граждан своевременно реагировать на сигналы сирен.

Вчера днем на Украине также звучала воздушная тревога. Ее зона распространилась на все области страны, в том числе на Киевскую. Перед этим серия взрывов раздалась в городе Днепр на юго-востоке Украины.

Ранее на Украине сообщали о взрывах в Херсоне.