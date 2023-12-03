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Экс-владелец Megaupload предположил, почему Зеленская не хочет переизбрания мужа

Ким Дотком: жена Зеленского мечтает о нормальной жизни

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POOL/Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не желает переизбрания мужа на пост главы государства, так как хочет «нормальной жизни». Об этом немецко-финский бизнесмен, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком написал на своей странице в соцсети X.

«Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» — задался вопросом Дотком.

Он напомнил, что из-за действий Зеленского, который, по словам Доткома, не смог заключить мир, имея на это шанс, Украина лишилась более 600 тысяч граждан в зоне боевых действий.

1 декабря Елена Зеленская дала интервью изданию The Economist, в котором сказала, что не хочет выдвижения мужа на новый срок президентства. По ее словам, они с супругом «должны придумать что-то новое».

Ранее Зеленская вошла в нерейтинговый список самых влиятельных женщин 2023 года по версии Financial Times.

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