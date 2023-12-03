Экс-владелец Megaupload предположил, почему Зеленская не хочет переизбрания мужа

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена не желает переизбрания мужа на пост главы государства, так как хочет «нормальной жизни». Об этом немецко-финский бизнесмен, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком написал на своей странице в соцсети X.

«Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» — задался вопросом Дотком.

Он напомнил, что из-за действий Зеленского, который, по словам Доткома, не смог заключить мир, имея на это шанс, Украина лишилась более 600 тысяч граждан в зоне боевых действий.

1 декабря Елена Зеленская дала интервью изданию The Economist, в котором сказала, что не хочет выдвижения мужа на новый срок президентства. По ее словам, они с супругом «должны придумать что-то новое».

Ранее Зеленская вошла в нерейтинговый список самых влиятельных женщин 2023 года по версии Financial Times.