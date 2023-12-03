В Набережных Челнах ликвидирован масштабный пожар

Пожарные полностью ликвидировали масштабное возгорание в торговых павильонах в Набережных Челнах. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — сообщили в экстренных службах.

До этого пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах в Набережных Челнах, где вечером в субботу, 2 декабря, начался пожар, раскинувшийся на площади 6,8 тысячи квадратных метров.

Пожар начался в здании авторынка «Гараж-500» — загорелась кровля.

Кроме того, в Геленджике около десяти домов сгорели из-за короткого замыкания. Инцидент произошел на хуторе Бетта. После сильного шторма владелец решил высушить одно из зданий, для этого он использовал обогреватель. Так как дом возводили из легковоспламеняющихся материалов, после замыкания постройка вспыхнула.

Ранее в МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод».